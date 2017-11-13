Начальника северского бюро судмедэкспертизы в подозревают в присвоении средств, полученных за подготовку умерших к похоронам

13 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Сотрудники управления ФСБ по Томской области задержали руководителя бюро судебно-медицинской экспертизы Северска по подозрению в присвоении денег, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С июня 2015 года по июнь 2016 года руководитель бюро присваивал часть денежных средств, которые учреждение получало за подготовку тел умерших к погребению», — говорится в пресс-релизе.

В отношении руководителя бюро возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), решается вопрос об избрании меры пресечения.

В свою очередь информированный источник уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что сумма похищенных средств может составлять несколько миллионов рублей.

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