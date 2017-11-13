Томские спортсмены привезли две медали с чемпионата мира по кикбоксингу

Томский Обзор / Фото: 13 ноября 2017 // Фото: Depms.ru

Томские кикбоксеры Анастасия Шиянова и Илья Афонин стали обладателями серебряной и бронзовой медалей на прошедшем в Венгрии чемпионате мира, сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В соревнованиях участвовали около 3 тысяч спортсменов из 62 стран мира. В составе сборной России на чемпионате мира впервые выступали спортсмены из Томской области.

В разделе «фулл-контакт с лоу-киком» в весовой категории 56 килограммов Анастасия завоевала серебро, уступив в финале спортсменке из Польши. Илья Афонин выступал в разделе «фулл-контакт» в весовой категории 63,5 килограмма и с разногласием судей в один удар в полуфинале занял третье место.

«Ребята показали очень достойный результат, который возможен только благодаря огромной, слаженной работе большого числа единомышленников. Спасибо всем тем, кто переживает за нас и поддерживает», — отметил тренер спортсменов, президент областной федерации кикбоксинга Кирилл Базаев.

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