Две женщины попали под колеса автомобилей в Томске

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 13 ноября, в Томске произошло два ДТП, в которых пострадали пешеходы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Первый инцидент произошел около 8.35 на пр.Фрунзе. Здесь 67-летний водитель Laba Largus сбил девушку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. С травмами 27-летняя пострадавшая доставлена в медучреждение.

Второе ДТП произошло вечером, около 17.35 в районе дома по ул.Партизанской, 25. Здесь 32-летний водитель Mitsubishi Montero сбил женщину, которая, по предварительным данным, переходила дорогу вне перехода. В результате 43-летняя пострадавшая с травмами доставлена в медицинское учреждение.

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