В Томской области женщина ограбила дом бывшего возлюбленного и подожгла его, чтобы скрыть следы

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

В Каргасокском районе полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении денег, имущества и поджоге квартиры в Новом Васюгане, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Под подозрение попала 35-летняя ранее не судимая женщина. По предварительным данным, она знала, что хозяин дома — ее бывший возлюбленный — в отъезде. Несколько ночей женщина проникала в его дом, используя оставшимися у нее ключами. Ничего не найдя, в первый раз, она ушла. На следую ночь, пробравшись в квартиру, подозреваемая нашла кошелек с 2500 рублей, банковскую карту и конверт с пин-кодом. Кроме того она обнаружила двуствольное ружье, которое тоже похитила и спрятала во дворе своего дома. Придя в квартиру в третий раз, женщина решила скрыть следы своего пребывания, облила помещение бензином и подожгла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», а также по ч.1 ст.226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Санкция первой статьи предусматривает максимальное наказание до двух лет тюрьмы, второй - до семи лет.

Фото: 70.мвд.рф

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