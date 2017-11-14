Подрядчик завершил благоустройство Белого озера в Томске (ФОТО)

В Томске завершились благоустроительные работы на Белом озере. Накануне специалисты компании-подрядчика «Армстрой» установили элементы детской площадки и гимнастического комплекса, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы занимаемся комплексным обустройством томских общественных пространств – приводим в порядок зеленые насаждения, делаем безопасными пешеходные дорожки, игровые зоны. Считаю, Томск может конкурировать с крупными городами с точки зрения появления общественных пространств, создания комфортных мест отдыха для горожан. При разработке концепции развития Белого озера мы руководствовались принципом «Не навреди!». Планируя благоустройство того или иного парка, сквера, улицы мы обязательно учитываем мнение местных жителей, поддерживаем их инициативы», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Во время благоустроительного сезона подрядная организация уложила более 1,3 тысячи квадратных метра декоративной плитки у детской площадки и на пешеходных дорожках, кроме того, на детской площадке обустроено 160 «квадратов» резинового покрытия. Для комфортного отдыха горожан установлено более 40 скамеек.

Работы по обустройству одного из знаковых общественных пространств Томска были проведены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В рамках программы в 2017 году на Белом озере смонтировано оборудование для маломобильных групп населения, также приведено в нормативное состояние существующие пандусы и обустроена тактильная плитка у входа в парк со стороны ул.Пушкина.

В рамках муниципального контракта нынешним летом здесь была обновлена зеленая зона – снесены старые и потенциально опасные деревья, подрезаны остальные. В будущем здесь будут высажены березы и сортовые ивы с белыми и серебристыми стволами.

Работы в саду Белое озеро стали финальным штрихом в благоустройстве этого общественного пространства. В прошлые годы в рамках взаимодействия городской администрации и инвесторов были реконструированы тропиночная сеть, система освещения, пешеходная зона выполнена в плиточном исполнении, вход на территорию сада украсили замысловатые кованы фигуры и арки. По поручению главы города Ивана Кляйна, были отремонтированы и покрашены литые ограждения вокруг сада. Подарком от социальных партнеров города стала и летняя эстрада.

Фото: пресс-служба мэрии

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