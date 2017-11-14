Томичам расскажут, как заинтересовать ребенка чтением

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Через неделю, 21 ноября, в главном корпусе Томского госуниверситета (пр. Ленина, 36, ауд. 229, 2 этаж) пройдет родительский лекторий «Мама, я хочу читать, давай выберем книжку! Или как помочь ребенку полюбить чтение», сообщает пресс-служба мэрии.

«О пользе чтения сказано немало: книги пробуждают фантазию, они развлекают и в то же время воспитывают. К сожалению, не все современные дети любят читать. В мире, где столько гаджетов и развлечений, не всегда понятно, как можно увлечь ребенка книжкой. И где найти «ту самую», чтобы «зацепила» и превратила чтение в приятное занятие», — сообщают организаторы на сайте института инновациой в образовании ТГУ.

Вместе со специалистами – гештальт-терапевтами Натальей Поповой и Анной Болговой, магистром филологии Дарьей Новоселовой, томичи обсудят, какие книги рекомендуют читать юным горожанам, из каких источников узнавать информацию; узнают, почему не все дети хотят читать, почему некоторые сопротивляются к чтению, и как им помочь открыть для себя мир книг.

Начало в 18.30. Количество мест ограничено, желающие принять участие должны зарегистрироваться.

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