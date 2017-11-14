Завтра в Томске стартует театральный фестиваль «Маска»

14 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Департамент по культуре и туризму Томской области

XIII театральный фестиваль «Маска» пройдет в Томской области с 15 по 20 ноября. На суд зрителей и жюри, состоящего из профессиональных театральных критиков Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Перми, семь томских профессиональных театров представят 12 спектаклей, сообщает департамент по культуре и туризму Томской области.

В рамках фестиваля будут подведены итоги театральных сезонов 2015-2017 годов. Согласно положению фестиваля, каждый участник может показать не более двух постановок. Первый фестивальный спектакль – «Имажинарiй м-ра О.Генри» – начнется 15 ноября в 15.00 на сцене Томского областного театра драмы. Торжественное закрытие и подведение итогов фестиваля состоится 20 ноября в 19.00 в Томском областном театре юного зрителя.

Основные цели областного фестиваля «Маска» – развитие и популяризация современного театрального искусства, привлечение интереса широкой зрительской аудитории, как к лучшим спектаклям томских театральных коллективов, так и к театральному искусству в целом.

Среди основных номинаций XIII Областного театрального фестиваля «Маска»: «Лучший драматический спектакль», «Лучший музыкальный спектакль», «Лучший детский спектакль», «Лучшая работа режиссера», «Лучшая сценография» (художник, костюмы), «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая мужская роль второго плана», «Лучшая женская роль второго плана» и «Лучший актерский дебют». В ходе фестиваля жюри вправе менять количество номинаций и их название.

Региональный фестиваль «Маска» в Томской области проводится с 1993 года. Он проходит при поддержке областной администрации. Организатор – Томское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ. В рамках проекта профессиональные театры региона представляют новые спектакли крупной и малой сценических форм. Побывать на спектаклях в рамках фестиваля могут все желающие. Приобрести билеты можно в театральных кассах.

Расписание спектаклей:

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