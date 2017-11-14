Бывший сотрудник НИИПП, попавшийся на взятке в 500 тыс.рублей, получил условный срок

14 ноября 2017 / Томский Обзор

В Томске вынесли приговор бывшему сотруднику АО «НИИ полупроводниковых приборов», признанному виновным в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Суд и следствие установили, что в 2016 году подсудимый получил от представителя одной из организаций 500 тыс. рублей за победу в конкурсе на закупку оборудования стоимостью более 16 млн рублей для АО «НИИПП». Деньги на закупку оборудования были выделены в рамках федеральной целевой программы.

По данному факту было возбуждено дело по п.п.«в»,«г» ч.7 ст.204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за незаконные действия, в крупном размере). Во время следствия и на суде обвиняемый полностью признал себя виновным и в содеянном раскаялся. Полученную взятку подозреваемый выдал незаконно полученные им деньги и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

В результате бывшего сотрудника «НИИПП» признали виновным и приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроков в два года. Выданные им денежные средства обращены в доход государства.

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