Бобры стали причиной повышения уровня метана и углекислого газа на малых реках Томской области - ученые

Томский Обзор / Фото: 14 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Ученые Томского госуниверситета в Кривошеинском районе Томской области выявили экологическую проблему, появившуюся в результате деятельности расплодившихся бобров, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Многие малые реки и старицы, на которых бобры устроили запруды, оказались «запертыми». Весной, по большой воде, в них заходит рыба, нерестится, но после спада воды молодь не может вернуться в Обь и гибнет. Режим проточности нарушается, водоемы начинают «загнивать», — говорится в сообщении.

По словам руководителя центра превосходства «БиоКлимЛэнд» ТГУ Сергея Кирпотина, которого цитирует пресс-служба вуза, ученые после общения с местными жителями измерили уровень метана и углекислого газа до и после плотины.

«Оказалось, что после запруды количество углекислого газа возрастает в сотни раз, уровень метана тоже увеличивается в разы, некоторые притоки просто „парят“ вредными газами. Вместе с тем процент кислорода становится в десятки раз меньше, что крайне отрицательно сказывается на экосистеме водоемов», — пояснил Сергей Кирпотин.

Как сообщалось, Томская область уже несколько лет пытается найти способ регулирования численности бобров. Грызуны, завезенные в 1960-х годах из Белоруссии, начали активно плодиться, и из-за отсутствия интереса охотников их популяция превысила норму. Эксперты рассматривали отстрел лишь в качестве крайней меры, предлагали переселять бобров в другие регионы и даже в Монголию.

В конце апреля 2017 года власти региона представили программу регулирования численности бобров, согласно которой за три года предполагается отстрелить порядка 4,5 тыс. этих грызунов.

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