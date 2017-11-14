Томичей приглашают на экскурсии по Таёжным снам Наташи Юдиной
Сибирский филиал Государственного Центра современного искусства (пер.Нахановича, 3а) приглашает томичей на экскурсии по выставке томской художницы Наташи Юдиной «Таёжные сны», сообщают организаторы.
Выставка проходит в преддверии зимы и долгой зимней спячки, поэтому лейтмотив выставки – колыбельная. Содержание художественного проекта строится вокруг классического искусства, которое продолжается в Сибири.
«В экспозиции представлены объекты античного наследия – Венера, Аполлон, но в весьма необычной интерпретации. По мнению художницы, искусство в Сибири требует утепления, так как здесь очень трудно жить – метель, вьюга, мороз, стужа, вокруг ходят бурые медведи, которые очень опасны. Поэтому Наташа Юдина свои произведения заботливо заворачивает в шерсть и укутывает в шкуры», — сообщают организаторы, отмечая, что подробнее о творчестве автора можно будет узнать на экскурсиях, которые будут проходить 18, 20, 24, 27 ноября и 3 декабря.
Наташа Юдина – яркий представитель актуального сибирского искусства. Художница неоднократно принимала участие в международных выставках, симпозиумах и резиденциях современного искусства: 2017 – участие в выставке Art Riot: Post-Soviet Actionism. Saatchi Galley, London; 2017 – «Страшные, теплые сибирские сказки», персональная выставка, Dukley Art Centrе (Черногория); 2017, 2016 - участник международного симпозиума современного искусства «Бирючий» (Украина); 2012, 2011 — участник международного симпозиума современного искусства «Nord Art» (Büdelsdorf, Germany).
Даты экскурсий: 18 ноября – 17.00; 20 ноября – 19.00; 24 ноября 18.30; 27 ноября – 18.30; 3 декабря – 14.00. Вход бесплатный, но регистрация на экскурсии обязательна.