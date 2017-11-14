Томичей приглашают на экскурсии по Таёжным снам Наташи Юдиной

14 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Сибирский филиал Государственного Центра современного искусства (пер.Нахановича, 3а) приглашает томичей на экскурсии по выставке томской художницы Наташи Юдиной «Таёжные сны», сообщают организаторы.

Выставка проходит в преддверии зимы и долгой зимней спячки, поэтому лейтмотив выставки – колыбельная. Содержание художественного проекта строится вокруг классического искусства, которое продолжается в Сибири.

«В экспозиции представлены объекты античного наследия – Венера, Аполлон, но в весьма необычной интерпретации. По мнению художницы, искусство в Сибири требует утепления, так как здесь очень трудно жить – метель, вьюга, мороз, стужа, вокруг ходят бурые медведи, которые очень опасны. Поэтому Наташа Юдина свои произведения заботливо заворачивает в шерсть и укутывает в шкуры», — сообщают организаторы, отмечая, что подробнее о творчестве автора можно будет узнать на экскурсиях, которые будут проходить 18, 20, 24, 27 ноября и 3 декабря.

Наташа Юдина – яркий представитель актуального сибирского искусства. Художница неоднократно принимала участие в международных выставках, симпозиумах и резиденциях современного искусства: 2017 – участие в выставке Art Riot: Post-Soviet Actionism. Saatchi Galley, London; 2017 – «Страшные, теплые сибирские сказки», персональная выставка, Dukley Art Centrе (Черногория); 2017, 2016 - участник международного симпозиума современного искусства «Бирючий» (Украина); 2012, 2011 — участник международного симпозиума современного искусства «Nord Art» (Büdelsdorf, Germany).

Даты экскурсий: 18 ноября – 17.00; 20 ноября – 19.00; 24 ноября 18.30; 27 ноября – 18.30; 3 декабря – 14.00. Вход бесплатный, но регистрация на экскурсии обязательна.

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