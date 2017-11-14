В Томской области выросли надои молока
14 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев
Надои молока в Томской области увеличились почти на 10%. За десять месяцев валовых надой в сельхозорганизация региона составил 5814,3 тонны, сообщает пресс-служба обладминистрации.
Лидером по надою является Кожевниковский район. Здесь от одной коровы получили 5 466 кг молока — на 4,6 % больше по сравнению с прошлым годом. На втором месте — Кривошеинский (5 464 кг, +16,2 %), на третьем — Первомайский (5 281 кг, +14,1 %) район.
Среди сельхозорганизаций лидируют СПК «Белосток» Кривошеинского района — 7 047 кг молока (рост 13,8 %), АО «Дубровское» Кожевниковского района (6 962 кг, +7,9 %), ООО КХ «Куендат» (5 925 кг, +12,7 %) и Зональный комбикормовый завод Зырянского района (5 888 кг, +15,6 %).
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