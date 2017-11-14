Завтра в Томске похолодает до -21 °С

14 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Завтра, 15 ноября, в Томске ожидается похолодание, ночью возможен небольшой снег, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

В Томске прогнозируют переменную облачность. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура ночью -19…-21 °С, днем -14…-16 °С. На дорогах местами гололедица.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности и правил дорожного движения.

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