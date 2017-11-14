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Завтра томичам расскажут об истории противоракетной обороны СССР

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Завтра, 15 ноября, в 26 аудитории 3 корпуса Томского госуниверситета (пл.Ленина, 34) пройдет первая лекция курса «История противоракетной обороны СССР», сообщает пресс-служба вуза.

Курс организован в рамках программы «История и современность» «Открытого университета» ТГУ. Лекции по курсу «История военной техники СССР в эпоху ядерного паритета» прочитает независимый военный эксперт, главный редактор сайта MilitaryRussia.ru и выпускник ТГУ Дмитрий Корнев. Курс он подготовил на основе открытых источников, в том числе специализированной прессы, воспоминаниях ветеранов и разработчиков систем.

«Эта тема плохо освещена в традиционных СМИ, академическая наука тоже ею почти не занимается, во многом из-за технических сложностей. Это абсолютно неизвестная страница нашей истории. Технические достижения в этой области грандиозны, но мы про это ничего не знаем. Я попытался систематизировать информацию, чтобы рассказать, как это было на самом деле, что происходило и какие уроки мы можем из этого извлечь», – говорит Дмитрий Корнев.

Встречи будут проходить один раз в месяц, первая состоится 15 ноября. На ней лектор планирует рассмотреть следующие темы:

Начало лекции в 18.25. Вход свободный, предварительная регистрация не нужна.

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