Пассажиропоток томского аэропорта достиг уровня прошлого года

15 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Томский аэропорт достиг уровня пассажиропотока 2016 года — 553,5 тыс. человек. Достичь этой отметки воздушной гавани удалось на полтора месяца раньше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Рост производственных показателей — результат совместной работы областной власти, аэропорта и авиаперевозчиков по развитию региональных направлений, увеличению частоты действующих, а также международных направлений. В этом году губернатор Сергея Жвачкин дал старт областной программе поддержки местных авиалиний, увеличено областное софинансирование части рейсов в рамках государственной программы субсидирования региональных авиаперевозок. Достигнутый результат — это отличный подарок к 50-летию аэропорта», — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный.

В числе открытых за последние годы направлений — Екатеринбург, Тюмень, Красноярск, Иркутск, Симферополь. Увеличивается активность перевозок после двухлетнего спада на международных направлениях — из Томска возобновлены чартерные рейсы в Турцию, увеличены перевозки во Вьетнам и Таиланд. Идет работа по привлечению авиакомпаний на новые маршруты.

Помимо открытия новых направлений, в росте пассажиропотока немаловажную роль играет увеличение количества рейсов на самых популярных направлениях: Москва, Санкт-Петербург, Стрежевой и Сургут.

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