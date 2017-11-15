Томич, вытолкнувший пьяного пассажира из маршрутки, пойдет под суд

15 ноября 2017 / Томский Обзор

В Томской области направлено в суд уголовное дело 40-летнего томича, вытолкнувшего пьяного пассажира из маршрутного автобуса. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 28 августа на остановке «Транспортное кольцо» обвиняемый решил выдворить из автобуса пьяного, выражающегося нецензурной бранью пассажира.

«С этой целью он потянул мужчину за руку, а когда тот упал, помог ему встать на ноги, подвел к открытой двери автобуса, и, понимая, что у того нарушена координация движений, вытолкнул его из автобуса, толкнув рукой в спину и пнув ногой по его ноге», — говорится в сообщении.

В результате мужчина выпал из автобуса и ударился головой об асфальт, получив открытую черепно-мозговую травму. От полученных повреждений потерпевший скончался на следующий день в ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи».

Материалы уголовного дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

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