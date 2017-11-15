Томские магистранты вышли в финал Кубка Голдберга (ФОТО, ВИДЕО)

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2017 // Фото: Vk.com/huminf

Команда магистратуры Digital Humanities «Сибирский импульс» вышла в финал Кубка Голдберга, который прошел в Сочи в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, сообщается в группе магистратуры ВКонтакте.

Финальные испытания прошли 20 октября в Сочи. В них приняли участие 10 команд. Томска команда, в которую вошли Никита Черемисин, Марина Ошева, Екатерина Медведева и Роман Вакуленко представили машину о студенческой жизни #мама_я_теперь_студент, вдохновленную ТГУ, видами Томска, взятыми из Instagram, а также самой студенческой жизнью.

По итогам конкурса победителем стала команда BSPU_Team (БГПУ им. М. Акмуллы, Уфа), чья машина была вдохновлена старыми восьмибитными играми Super Mario, Donkey Kong и Pac-Man. На втором месте - НЭЛ (сборная ПГУ и Пензенского филиала ВА МТО, Пенза). Их машина показала, как дети в современном мире могут учиться, узнавать законы физики с помощью смартфона. На третьем месте- Mad_bug (СПбПУ, Санкт-Петербург). Победители получили приз в размере 50 000 рублей и поедут на международный форум Fab14 в Тулузе, Франция, в 2018 году. Командам, занявшим второе и третье место, достались, соответственно 30 и 20 тыс. рублей.

Томская команда по итогам состязаний заняла 4 место.

Кубок Голдберга — это Всероссийские студенческие командные инженерные соревнования по созданию машин Голдберга.

Машина Голдберга — это сложная конструкция из обычных материалов, которые используются нестандартным способом. Их выстраивают и соединяют определенным образом, чтобы с помощью цепочки разнообразных действий, построенных по принципу домино, выполнить простую задачу, например, включить лампочку или запустить хлопушку. Действия следуют друг за другом по цепочке и без остановки, их разнообразие и эффектность финала зависит только от фантазии инженера.

Видео: Vk.com/huminf

Фото: Vk.com/goldbergcup

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