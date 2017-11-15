18+
18+

Томское «Спецавтохозяйство» усилит вывоз снега

Томские новости, ЖКХ, спецавтохозяйство вывоз снега вывозят ЖКХ уборка снега чистят снег Томское «Спецавтохозяйство» усилит вывоз снега

Мэр Томска Иван Кляйн поручил увеличить объемы вывоза снега с городских улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня на улицы Томска выйдет более 140 единиц техники «Спецавтохозяйства». Больше 60 пескоразбрасывателей, плужно-щеточных машин и другой снегоуборочной техники будут работать в дневную смену. Ночью состав техники будет усилен.

Подрядчики районных администраций также продолжат работу на части улиц второй и третьей категорий – уборку снега с проезжей части и на внутриквартальных проездах, расчистку тротуаров, ручную уборку остановок, посыпку улиц, тротуаров и лестниц песко-соляной смесью.

Главы районов отчитались мэру Томска о результатах этой работы за прошедшие сутки. Так, в среду, особое внимание уделили уборке улиц на присоединенных территориях и дорог, ведущих к поселкам Спутник, Штапово, Кузовлево, Копылово, Родионово, Заварзино, д. Киргизка, мкрн. Реженка и Народный в пос. Светлый, уборке проезжей части в богашевском и тимирязевском направлении.

Всего за прошедшие сутки техника САХ доставила на городской полигон 593,6 тонны снега. С начала снежного сезона с улиц города вывезено на снегоотвал 1 771 тонны осадков.

Тэги/темы: