Томское «Спецавтохозяйство» усилит вывоз снега

15 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Мэр Томска Иван Кляйн поручил увеличить объемы вывоза снега с городских улиц, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня на улицы Томска выйдет более 140 единиц техники «Спецавтохозяйства». Больше 60 пескоразбрасывателей, плужно-щеточных машин и другой снегоуборочной техники будут работать в дневную смену. Ночью состав техники будет усилен.

Подрядчики районных администраций также продолжат работу на части улиц второй и третьей категорий – уборку снега с проезжей части и на внутриквартальных проездах, расчистку тротуаров, ручную уборку остановок, посыпку улиц, тротуаров и лестниц песко-соляной смесью.

Главы районов отчитались мэру Томска о результатах этой работы за прошедшие сутки. Так, в среду, особое внимание уделили уборке улиц на присоединенных территориях и дорог, ведущих к поселкам Спутник, Штапово, Кузовлево, Копылово, Родионово, Заварзино, д. Киргизка, мкрн. Реженка и Народный в пос. Светлый, уборке проезжей части в богашевском и тимирязевском направлении.

Всего за прошедшие сутки техника САХ доставила на городской полигон 593,6 тонны снега. С начала снежного сезона с улиц города вывезено на снегоотвал 1 771 тонны осадков.

Тэги/темы: