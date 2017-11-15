Томичка вошла в пятерку лучших на конкурсе шрифтовиков и каллиграфов России

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2017 // Фото: Admin.tomsk.ru

Томский дизайнер Елизавета Козицина заняла 5 место в самом масштабном конкурсе шрифтовиков и каллиграфов России.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего в креативном состязании принимали участие более 400 дизайнеров страны. Конкурсанты создавали текстовые работы в виде каллиграфии, леттеринга или шрифтовой композиции, в которых использовались названия родных городов и с помощью художественных техник был отражен их характер.

«Мой Томск – не про модерн и резьбу, он про энтузиазм и развитие. Все мои чувства к этому городу можно выразить только каллиграфией, и поэтому я увидела его в виде тэга на стене. И это мой самый честный ответ в виде букв на вопрос – какие они, буквы моего города? И пусть эти буквы, возможно, выглядят неясными – они в движении, как и вся жизнь нашего Томска», – подчеркнула Елизавета Козицина.

По словам организаторов конкурса, компании «TSDL Calligraphy» и Института бизнеса и дизайна, цель проекта – создать общую коллекцию шрифтовых логотипов городов России.

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