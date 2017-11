Международные эксперты расскажу томичам о роли вуза в развитии технологического предпринимательства

Томский Обзор / Фото: 15 ноября 2017 // Фото: PIxabay.com

Завтра, 16 ноября, в Томске стартует цикл лекций ведущих российских и международных экспертов по экономической, технологической и социальной повестке, определяющей развитие бизнеса в следующий период.

Как сообщают организаторы, занятия пройдут в рамках реализации проекта «ИНО Томск», развития кластерной политики и технологического предпринимательства. 16 ноября состоятся две лекции, в фокусе которых находятся рассмотрение вопросов взаимодействия университетов, бизнеса и власти как участников реализации кластерной политики и развития отрасли информационных технологий как перспективного направления для внедрения когнитивных технологий.

На первой лекции «The Next Twenty Years: How University will be changing» почетный профессор предпринимательства и инноваций Технологического университета г.Делфт Йохан Виссем расскажет о своей модели университета третьего поколения. Он утверждает, что ведущий университет понимается как ядро международного инновационного кластера, который стимулирует предпринимательскую деятельность и состоит из исследовательских институтов, малых предприятий, а также финансовых и других учреждений, предоставляющих различные услуги малым предприятиям и начинающим компаниям. В экономике знаний университеты становятся инструментами экономического роста, которые тесно связаны с государственным и коммерческим секторами и финансируются в соответствии с механизмами передачи технологий. Занятие пройдет в конференц-зале научной библиотеки ТГУ (пр.Ленина, 34а) с 10.00 до 11.30.

В этот же день состоится лекция «Когнитивное будущее информационных технологий». Лектор – Андрей Филатов, генеральный директор IBM Восточная Европа/Азия. Лекторработает в ИТ-индустрии более 20 лет. Занимал ряд руководящих позиций в крупных международных ИТ-компаниях. Андрей Филатов пришел в IBM на позицию директора по развитию бизнеса департамента аппаратных средств в феврале 2010 г., с июля 2010 г. по март 2014 г. руководил департаментом аппаратных средств IBM в России и СНГ. В апреле 2014 года был назначен на позицию директора по продажам IBM в России. C 1 июля 2015 года является генеральным директором IBM в России и СНГ. Лекция пройдет в институте экономики и менеджмента ТГУ (ул.Набережна р.Ушайки, 12) с 18.00 до 19.30.

Лекции пройдут в рамках Международной научно-практической конференции «HR-TREND 2017. Управление талантами: формирование команд развития». К прослушиванию лекций приглашаются руководители компаний-участников инновационных кластеров Томской области, представители органов исполнительной власти, университетов и научных организаций.

