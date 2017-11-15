Томская область осталась должна строителям 500 млн руб. после закрытия программы ЖРС

15 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томская область ищет варианты выплаты компенсации строительным компаниям, участвовавшим в программе «Жилье для российской семьи», закрывшейся весной, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замгубернатора региона Евгения Паршуто.

«Первые пострадавшие — это строители, которые поверили в федеральную программу и построили большое количество жилья. Компенсацию в 500 млн рублей мы обязаны возместить. Часть должны заплатить напрямую, долгами это никто не называет, но по факту это так», — сказал он.

Евгений Паршуто отметил, что региональная администрация направила заявления в Минстрой РФ о финансировании транспортной инфраструктуры, а также ищет способы финансировать построенную компаниями социальную и коммунальную инфраструктуру в микрорайонах, возведенных по программе.

Замгубернатора также сообщил, что власти вероятнее всего не будут рассматривать вариант компенсации через увеличение тарифов для потребителей.

По данным сайта программы, ее участниками в Томской области были ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) и ГК «Карьероуправление». ТДСК построила два микрорайона — «Южные ворота» (в том числе 100 тыс. кв. метров по программе) и «Восточный» (50 тыс. кв. метров по программе), «Карьероуправление» — микрорайон «Северный парк» (в том числе 25,424 тыс. кв. метров по программе).

Директор ГК «Карьероуправление» Екатерина Собканюк сообщила журналистам, что область осталась должна компании 100 млн рублей. Таким образом, оставшиеся 400 млн рублей приходятся на долю ТДСК.

Как сообщалось, в соответствии с постановлением правительства РФ от 31 марта 2017 года подпрограмма «Жилье для российской семьи» была исключена из госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Всего было реализовано 3,3% от запланированного объема, при этом сама программа была сформирована только на 77,6%. Решать проблему увеличения объемов строительства жилья Минстрой и АИЖК планируют в рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» через выделение субсидий регионам (в том числе в 2017 году 33 регионам в размере 20 млрд рублей) на строительство объектов дорожной, социальной и инженерной инфраструктуры.

Ранее о том, что программа ЖРС оказалась провальной, заявил глава АИЖК Александр Плутник. Вместе с тем он отметил, что «необходимо вернуться к ней, посмотреть, чем ее заменить, чтобы оказывать реальную поддержку строителям и реальную поддержку гражданам». Также провал программы констатировала Счетная палата.

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