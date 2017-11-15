Благотворительный фонд Потанина передал 2 млн руб. в эндаумент-фонд ТГУ

15 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Генеральный директор фонда Владимира Потанина Оксана Орачева передала Томскому госуниверситету (ТГУ) сертификат на 2 млн рублей, которые будут направлены в эндаумент-фонд вуза, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Средства были переданы в ходе организованного ТГУ III форума академического фандрайзинга (процесс привлечения внешних ресурсов), который проходит в Томске 14-15 ноября.

"Томский эндаумент-фонд стал одним из лидеров нашей программы "Стратегия создания и развития фондов целевого капитала", и в связи с такими результатами В.Потанин принял решение пополнить фонд целевого капитала ТГУ на 2 млн рублей", - цитирует пресс-служба слова Оксаны Орачевой.

Выступая на форуме, она также подчеркнула, что для формирования и распространения культуры меценатства нужно поощрять новые нестандартные подходы к благотворительности.

"Важно делиться своим опытом не только внутри, но и за пределами своей организации, потому что только всем вместе можно создавать успешные проекты. Нужно показывать эти практики в других городах, что и делает форум фандрайзинга", - подчеркнула Оксана Орачева.

Эндаумент-фонд ТГУ был создан в 2010 году. Фонд аккумулирует денежные пожертвования от различных лиц: друзей университета, выпускников, представителей власти и бизнеса и направляет на финансирование различных проектов. Так, фонд профинансировал издание словаря синонимов сибирского говора, выплачивает стипендии талантливым студентам, поддержал проект реставрации рекреационной зоны Сибирского ботанического сада.

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