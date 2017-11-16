Флаг России на здании мэрии перенесли

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2017 // Фото: PIxabay.com

Флаг Российской Федерации перенесли с центрального купола здания мэрии на его центральную часть - где располагался до 1997 года. Это связано с началом второго этапа капитального ремонта строительных конструкций латерны (верхней части купола центральной башни здания администрации Томска), сообщает пресс-служба мэрии.

Ремонт осуществляется в рамках выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр на основании решения на проведение работ, выданного Комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области.

В ходе первого этапа капремонта, который прошел со 2 февраля по 19 марта 2017 года, были проведены комплексные реставрационные работы, в том числе заменены поврежденные элементы, воссозданы два утраченных декоративных художественных элемента орнамента латерны, обновлены лестницы, проведена антисептическая обработка деревянных элементов и другие работы.

Второй этап подразумевает разработку проектной документации, реставрацию латерны со временным демонтажем часового механизма, усиление узла крепления флагштока и реставрацию декоративных элементов парапета здания.

Здание, в котором располагается администрация Томска, построено по проекту известного архитектора Константина Лыгина в 1900 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

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