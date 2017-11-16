Ночью томские пожарные спасли человека из горящего дома

16 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Николай Солонцов

Минувшей ночью, 16 ноября, в Томске произошел пожар в пятиэтажном газифицированном панельном жилом доме, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по ул.Ивана Черных поступило в 00.29. К приезду пожарных из окна квартиры на 4 этаже шел черный дым. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 5 человек. Еще одного пожарные спасли, спустив по трехколенной лестнице с балкона 4 этажа.

Возгорание удалось ликвидировать к 00.57. В результате выгорела квартира по всей площади, обгорела мебель, вещная обстановка. Общая площадь пожара составила 30 кв.метров.

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