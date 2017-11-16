Первая международная детская школа балета заработала в Томске

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2017 // Фото: Vk.com/club148568363

В Томске открылась первая международная детская школа балета открылась по адресу пер.Пионерский, 7. Школа является частью международной сети хореографических детских школ «Русский балет», сообщает пресс-служба мэрии.

Программа обучения школы разработана балериной и опытным педагогом-репетитором хореографов, работающих с детьми – Ириной Чистяковой, а также ведущими специалистами по детской психологии и медицине. В настоящее время по уникальной методике «Русского Балета» занимаются более трех тысяч детей в 79-ти школах России, Казахстана и Белоруссии.

«Настоящим достоянием мировой культуры стал русский классический балет. Я надеюсь, что талантливые и профессиональные педагоги томской школы воспитают немало звезд русского балета, которые прославят Томск и Сибирь и смогут покорить мир», - отметил мэр Томска Иван Кляйн.

Кроме хореографии юные танцовщики будут обучаться музыкальной грамоте (младшая и средняя группы) и актерскому мастерству (старшая группа). Также возможна индивидуальная подготовка, в частности, к поступлению в учебные заведения хореографического профиля.

В «Русский Балет» без предварительного отбора принимаются дети в возрасте от 3-х лет. Педагоги-хореографы работают с малыми группами, что позволяет формировать программу занятий, опираясь на индивидуальные особенности и физические навыки каждого ребенка. Родители могут увидеть прогресс в умениях своих детей на регулярных открытых уроках и отчетном концерте по окончанию учебного года.

По словам педагогов, с помощью классического танца ребенок учится самоорганизации и концентрации внимания, а регулярные тренировки в группах сверстников помогают ему расти не только здоровым, но и коммуникабельным

Занятия проходят по следующему расписанию:

для детей 3-х лет: среда 17:30, пятница 18:30;

для детей 4-х лет: пятница 19:30, воскресенье 10:30;

для детей 5-7 лет: понедельник 19:30, суббота 11:30.

Записаться на первый бесплатный урок можно по телефону: 8-983-340-45-05. Подробности о школе, педагогах и программе обучения можно узнать на сайте «Русского балета» и в группе в ВКонтакте.

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