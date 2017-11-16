В декабре томичам покажут лучшие скандинавские короткометражки

16 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

Показы фестиваля Nordic Shorts пройдут в томском зрелищном центре «Аэлита» с 14 по 23 декабря. Томичам представят шесть игровых короткометражек, в которых режиссеры, с присущим им юмором, разбираются с понятием «скандинавской идентичности», сообщают организаторы.

Работы «Злой хомячок» и «Пустой разговор» затрагивают темы личной жизни и семейных отношений. Что делать, если тебе 23 и ты безумно одинок? Как пережить уход близких людей? Как функционирует «идеальная» норвежская семья? Каждый из этих фильмов – попытка разобраться со стереотипами и изолированностью человека в обществе всеобщего благоденствия.

Еще один фильм, работающий с миром личных переживаний – «Сам заварил кашу, сам и расхлебывай». По словам режиссера Александра Цварта, фильм был вдохновлен реальными событиями, произошедшими в одной из норвежских деревень. Пожилой владелец фермы сжег свой дом перед смертью, чтобы ничего не досталось его родственникам. Цварт в этом фильме критикует потребительский подход к жизни, который зачастую вытесняет в людях желание выстраивать сложные эмоциональные отношения с близкими. По признанию режиссера, его фильм – «это эксперимент, как на уровне идеи, так и на уровне монтажа и актерской игры, который призван разрушать границы, привычные для формата короткометражного кино».

Йенни Тойвоньеми (обладательница приза жюри на фестивале «Сандэнс» и «Хрустального медведя» Берлинского фестиваля за фильм «Свидание») и Гунхильд Энгер работают с темой демократии и равенства в скандинавских странах. Их фильм «Комитет» – черная комедия о том, как реализуются демократические инициативы и как строится диалог. Авторы задаются вопросом: существует ли настоящее равенство в скандинавских странах, реальна ли пресловутая «нордическая» идентичность или это фантом, созданный для неразборчивых туристов? А фильм «Подытог», который также сняла Гунхильд Энгер, раскрывает особенности национальных характеров шведов и норвежцев через комическую абсурдистскую историю.

Фильмы программы Nordic Shorts передают национальный колорит, улавливают сущность «нордического» характера, стиля. Как замечает режиссер фильма «Злобный хомячок» Антти Хайкке Песонен: «Короткометражный фильм – это самый быстрый способ получить новый опыт». Этим новым визуальным опытом и ценна программа: при всех различиях между нашими странами, скандинавские истории находят полноценный отклик, и зритель узнает чуть больше о себе.

Подробности в группе мероприятия ВКонтакте и на сайте фестиваля.

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