Мужчина погиб, женщина и двое детей пострадали при пожаре в томском селе

16 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Пожар произошел в ночь на четверг в частном деревянном доме села Саровка Колпашевского района Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на районную администрацию.

«В результате пожара погиб мужчина, пострадали женщина и двое детей», — сказал представитель районной администрации.

По данным пресс-службы главного управления МЧС по Томской области, в результате пожара сгорела обрешетка крыши дома, обрушилось потолочное перекрытие, обгорели стены дома внутри и снаружи, сгорела вещная обстановка, общая площадь возгорания составила 56 кв.метров.

Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнем.

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