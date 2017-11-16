В Томске пройдет благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2017 // Фото: Vk.com/onko_podderzhka

В воскресенье, 19 ноября, в томская общественная организация «Вместе» организует благотворительный концерт «МЫ — ВМЕСТЕ!» в зале Облсовпрофа (пр. Ленина, 55), сообщают организаторы.

В программе концерта — информация о деятельности ТРОО «Вместе», здоровом образе жизни, профилактике онкологических заболеваний и волонтерском движении.

«Целью концерта является привлечение внимания общественности к проблемам онкобольных и осуществление помощи самим больным, находящимся на лечении, а также проведение благотворительных акций, которые поднимают настроение и улучшают психо-эмоциональное состояние заболевших, которое является очень важным и определяющим для дальнейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

На концерте пройдет презентация деятельности организации «Вместе» и группы взаимопомощи «Равный-равному», в основе которой волонтерское движение женщин, готовых помочь друг другу в трудной жизненной ситуации.

Начало в 17:00. Подробности о мероприятии в группе ВКонтакте.

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