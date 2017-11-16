На Мавлюкеевском озере в Томске обустраивают каток

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2017 // Фото: Tsu.ru

Накануне на берегах Мавлюкеевского озера в Томске была установлена дополнительная раздевалка и обустроены безопасные сходы, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня на будущем катке продолжается расчистка льда. Открытие катка планируется в декабре этого года.

По поручению мэра Томска Ивана Кляйна в нынешнем году в городе будет залито более 20 катков с бесплатным льдом для посетителей со своими коньками.

«Ледовые катки должны быть доступны томичам во всех районах города, а главное – безопасными. Мы ожидаем, что места зимнего отдыха в городе посетят тысячи томичей», - отметил глава города.

Напомним, впервые каток и прокат коньков были открыты на Мавлюкеевском озере в 2015 году. Это один из самых больших катков Сибирского Федерального Округа, организованных на естественных водоемах, с площадью порядка 6 тысяч кв.м. Проект реализуется администрацией Кировского района, НИ ТГУ, ООО «Горсети» и ОАО «ТЭМЗ».

Перед началом прошлого сезона университет закупил более 300 пар коньков и оборудовал теплые раздевалки. Также предусмотрена продажа горячих напитков. се катающиеся также могут свободно посетить жилой комплекс «Парус» ТГУ, зайти в студенческое кафе и в туалет.

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