Экс-бухгалтер транспортного предприятия в Томске осуждена за мошенничество на 1 млрд рублей

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Октябрьский районный суд Томска вынес обвинительный приговор бывшему бухгалтеру железнодорожного предприятия и ее сообщнику по делу мошенничестве при оформлении в собственность муниципальной земли, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по СФО в четверг.

Осужденные признаны виновными по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

«Суд признал бывшего бухгалтера железнодорожного предприятия и ее сообщника виновными и приговорил их к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что экс-сотрудница структурного подразделения железной дороги и генеральный директор одной из фирм, специализирующейся на строительных и кадастровых работах, незаконно оформили в собственность участок земли площадью более 130 тыс. кв.м стоимостью около 1 млрд рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Кузбасской транспортной полиции.

В июне 2016 года Кировский районный суд Томска признал сделку недействительной, имущество возвращено муниципалитету.

Информированный источник сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что речь идет о престижном участке земли в центральной части Томска, который сообщники планировали использовать под застройку. Участок расположен в особо охраняемой зоне вблизи реки.

Источник также сообщил, что бухгалтер ранее работала в одной из структур ОАО «РЖД».

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