В Томске пройдет самый большой хакатон Сибири

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

В эти выходные, 18 и 19 ноября, в Томске состоится самый большой хакатон Сибири HACKATOMSK 2017, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Открытие хакатона состоится 18 ноября в 10.00. Вступительное слово для участников и гостей события произнесет представитель и сооснователь компании-организатора «Олимп» Анарбек Жауыров.

По оценке организаторов, в этом году в хакатоне примут участие 20 команд и около 100 человек — программисты, менеджеры продуктов и дизайнеры. Участники создадут свои проекты по направлениям «P2P Игры с оплатой в криптовалюте», «Системы защиты», «Datafeeds», «Сайты /лендинги».

В течение двух дней участники подготовят проекты реальных продуктов, которые пройдут оценку жюри, лучшие команды получат возможность презентовать свои работы в финале, который состоится 19 ноября в 17.30.

Призовой фонд хакатона составляет 500 тысяч рублей, победители получат возможность трудоустроиться в компании «Олимп» и запустить свой пилотный проект на мировом рынке.

Событие пройдет в бизнес-инкубаторе ТУСУРа «Дружба» (ул. Красноармейская, 147). Зарегистрироваться можно здесь.

Тэги/темы: