Томские наркодельцы начали выращивать мак, хотя раньше занимались только коноплей - полиция

Томский Обзор / Фото: 16 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Томские наркополицейские по итогам ежегодной акции «МАК-2017» фиксируют рост преступлений, связанных с культивированием наркосодержащих растений, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника управления по контролю за оборотом наркотиков регионального управления МВД Николая Абрашкина.

Акция проходила с середины июня до конца сентября 2017 года.

«За время проведения акции в 2016 году было выявлено одно преступление, связанное с выращиванием наркосодержащих растений, в текущем году таких преступлений было уже четыре. Что интересно — половина преступлений связана с выращиванием мака, чего раньше не было, занимались только коноплей», — сказал Николай Абрашкин.

Он уточнил, что, в частности, полицейские пресекли деятельность преступной группы, у членов которой изъяли 1,4 тыс. кустов мака.

«Выращиванием наркосодержащих растений занимались не где-то в полях, а на территориях населенных пунктов, на приусадебных участках», — отметил Николай Абрашкин.

Он добавил, что задержанных в 2017 году по подозрению в культивации конопли и мака уже осудили, они получили условные сроки.

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