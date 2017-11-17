Стратегия развития Томска признана лучшей в стране

Томский Обзор / Фото: 17 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Вчера, 16 ноября, в Екатеринбурге подведены итоги общероссийского конкурса городских стратегий в рамках форума «Города России – 2030: перекрестки возможностей», сообщает пресс-служба мэрии.

В октябре жюри конкурса, рассмотрев представленные стратегии развития 14 российских городов, отобрало четыре лучших заявки для участия в финале. Вместе с Томском в четверку финалистов вошли Волгоград, Пермь и Казань. 16 ноября представители этих городов выступили на всероссийском форуме «Города России – 2030: перекрестки возможностей». Стратегию развития Томска до 2030 года представил экспертам заместитель мэра города по экономическому развитию и инновациям Михаил Ратнер. В своем выступлении он отметил, что власти города стремятся к созданию в Томске комфортных условий как для жизни томичей, так и для развития бизнеса. Решением экспертов стратегия развития Томска признана лучшей.

«Это общая победа администрации города и жителей Томска. Всего за несколько лет за счет совместной работы властей, томичей и бизнеса нам удалось всерьез преобразить город: создать более восьми десятков новых мест для отдыха, привести в порядок дворовые территории и отремонтировать улицы. Победа в конкурсе городских стратегий – это независимая оценка тех изменений, которые уже произошли в городе, и тех хороших дел, которые нам вместе еще предстоит сделать», - подчеркнул мэр Иван Кляйн.

Члены жюри также приняли решение о присуждении второго диплома победителя представителям Казани.

Форум «Города России – 2030: перекрестки возможностей» проходит 15-16 ноября в Екатеринбурге. Его ключевыми темами стали долгосрочное прогнозирование, стратегическое и пространственное планирование городов, инструменты и полномочия муниципалитетов в перспективном развитии своих территорий. Для участия в форуме в Екатеринбург прибыли делегации из Хабаровска, Уфы, Челябинска, Красноярска Казахстана, Великобритании и Австралии.

Конкурс городских стратегий проводится в рамках форума в целях совершенствования применения положений Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распространения опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявления новаций и эффективных решений социально-экономических задач на уровне городского округа.

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