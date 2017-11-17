Томск стал одним из лидеров по количеству заявок в акселераторе GenerationS

Томский Обзор / Фото: 17 ноября 2017 // Фото: Vk.com/techstartrussia

Томск вошел в число городов-лидеров по количеству заявок на участие в крупнейшем в России акселераторе стартапов GenerationS от РВК. На участие в акселерационной программе претендуют 123 предпринимателя, сообщает пресс-служба акселератора.

Отбор проектов в GenerationS проходил по отраслевым направлениям. В 2017 году в Томске наиболее популярным среди стартапов стал трек Creative, трек Agro&Medtech занял второе место, трек Power&Energy — третье. Заявки по трекам распределились следующим образом:

52 заявки — трек Creative для стартапов в области моды и материалов, медиа, нейроразвлечений, спорта и компьютерных игр, кинематографии и музыки, издательского дела, умного города, образования и маркетинга. Индустриальный партнер – Faberlic, партнер трека — СТС-медиа;

31 заявка — трек Agro&Medtech для стартапов в области повышения эффективности сельского хозяйства, создания «новой пищи» и косметики, решений в области новых лекарственных препаратов. Партнер — Группа компаний «НМЖК»;

11 заявок — трек Power&Energy для стартапов в области электроэнергетики и нефтегазовой промышленности;

8 заявок — трек Fintech для стартапов в сфере высоких банковских технологий, финансовых сервисов и продуктов;

7 заявок — трек TechNet для стартапов в области реализации умного производства и систем, аддитивных технологий. Индустриальный партнер — ПАО «ОДК-Сатурн», инвестиционный партнер – «РТ-Развитие бизнеса»;

3 заявки — трек Mining&Metals для стартапов в области горного дела и металлургии. Инвестиционные партнеры – R&D Park и «РТ-Развитие бизнеса».

Отбор проектов в направление Dual Technologies, набравшее уже 11 заявок от томских команд, продолжится до 31 декабря. Приглашаются проекты с решениями в сфере технологий двойного назначения, гражданских технологий, перспективных для использования в ОПК. Индустриальный партнер — АО «Воентелеком», партнер трека — АО «Росэлектроника», партнер номинации – ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина».

По итогам сбора заявок в 2017 году на участие в акселераторе претендуют 3470 технологических предпринимателей. География проектов охватывает 237 городов из 13 стран, среди которых Россия, Великобритания, Испания, Италия, Чехия, Латвия, Белоруссия, Армения и другие. Все проекты пройдут заочную экспертизу и очный отбор. Лучшие из них примут участие в акселераторе, где смогут доработать проект, исходя из потребностей рынка. По итогам акселератора наиболее перспективные проекты получат предложения от партнёров GenerationS и венчурных инвесторов.

«GenerationS уже не в первый раз доказывает, что ресурс «процессных» инноваций в России не исчерпан. За шесть месяцев с начала отбора более 3000 технологических стартапов, большинство из которых сосредоточено в регионах, заявили о своем желании развивать бизнес — это яркий показатель стремительного развития культуры предпринимательства в нашей стране», — отметила руководитель акселератора GenerationS Екатерина Петрова.

Финал GenerationS состоится в апреле 2018 года, призовой фонд составит 15 млн руб. Помимо внимания партнеров акселератора, лучшие проекты получат гранты Фонда содействия инновациям.

GenerationS — крупнейший стартап-акселератор России и Восточной Европы, федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. Индустриальными партнерами GenerationS ежегодно становятся более 20 российских корпораций, в интересах которых проводится отбор и акселерация стартапов. По итогам многоступенчатой экспертизы участники GenerationS получают широкие возможности для развития бизнеса и привлечения инвестиций, доступ к ресурсам и инфраструктуре партнеров акселератора. В 2017 году на участие в GenerationS подано 3470 заявок из 13 стран мира. Призовой фонд GenerationS — 2017 составит 15 млн руб.

АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО «РВК»: стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО «РВК» составляет более 30 млрд руб. 100% капитала РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО «РВК», достигло 26, их суммарный размер — 35,1 млрд руб. Доля АО «РВК» — 22,5 млрд руб. Число одобренных к инвестированию фондами РВК инновационных компаний достигло 216. Совокупный объем одобренных к инвестированию средств — 17 млрд руб.

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