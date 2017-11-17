В ближайшие дни «Спецавтохозяйство» будет вывозить снег в южной части Томска
17 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор
В эти выходные, с 17 по 20 ноября, томское "Спецавтохозяйство" будет вывозить снег в южной части города. В связи с этим томичей просят не парковать машины на участках определенных улиц, чтобы не затруднять движение снегоуборочной технике, сообщает пресс-служба мэрии.
Речь идет об:
- ул. Елизаровых;
- ул. Нахимова;
- пр. Кирова (дублер);
- пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Красноармейской);
- пл. Южная;
- ул. Елизаровых;
- ул. Нахимова;
- Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Беринга);
- ул. Красноармейская (от ул. Усова до ул. Нахимова);
- ул. Гагарина;
- ул. Р.Люксембург;
- пр. Кирова (от ул. Красноармейской до ул. Киевской);
- ул. Красноармейская (от ул. Усова до ул. Нахимова);
- Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Беринга);
- пр. Кирова (от ул. Киевской до ул. Елизаровых);
- ул. 1-ая Рабочая;
- ул. Новосибирская;
- ул. С.Лазо;
- ул. Красноармейская (от ул. Усова до ул. Сибирская);
- ул. Яковлева.
В сообщении также отмечается, что планы по вывозу снежных накоплений могут быть скорректированы с учетом погодных условий: в период значительного снегопада снегоуборочные работы могут выполняться повторно.
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