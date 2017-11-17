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В ближайшие дни «Спецавтохозяйство» будет вывозить снег в южной части Томска

Томские новости, ЖКХ, снег уборка снега ЖКХ Спецавтохозяйство САХ работает В ближайшие дни «Спецавтохозяйство» будет вывозить снег в южной части Томска

В эти выходные, с 17 по 20 ноября, томское "Спецавтохозяйство" будет вывозить снег в южной части города. В связи с этим томичей просят не парковать машины на участках определенных улиц, чтобы не затруднять движение снегоуборочной технике, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об:

В сообщении также отмечается, что планы по вывозу снежных накоплений могут быть скорректированы с учетом погодных условий: в период значительного снегопада снегоуборочные работы могут выполняться повторно.

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