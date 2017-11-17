В ближайшие дни «Спецавтохозяйство» будет вывозить снег в южной части Томска

17 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

В эти выходные, с 17 по 20 ноября, томское "Спецавтохозяйство" будет вывозить снег в южной части города. В связи с этим томичей просят не парковать машины на участках определенных улиц, чтобы не затруднять движение снегоуборочной технике, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об:

ул. Елизаровых;

ул. Нахимова;

пр. Кирова (дублер);

пр. Кирова (от пр. Ленина до ул. Красноармейской);

пл. Южная;

ул. Елизаровых;

ул. Нахимова;

Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Беринга);

ул. Красноармейская (от ул. Усова до ул. Нахимова);

ул. Гагарина;

ул. Р.Люксембург;

пр. Кирова (от ул. Красноармейской до ул. Киевской);

ул. Красноармейская (от ул. Усова до ул. Нахимова);

Иркутский тракт (от ул. Суворова до ул. Беринга);

пр. Кирова (от ул. Киевской до ул. Елизаровых);

ул. 1-ая Рабочая;

ул. Новосибирская;

ул. С.Лазо;

ул. Красноармейская (от ул. Усова до ул. Сибирская);

ул. Яковлева.

В сообщении также отмечается, что планы по вывозу снежных накоплений могут быть скорректированы с учетом погодных условий: в период значительного снегопада снегоуборочные работы могут выполняться повторно.

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