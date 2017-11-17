В Томской области женщины на 30 % чаще мужчин вызывают «скорую»

Томский Обзор / Фото: 17 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

В 2017 году станции «скорой помощи» в Томской области приняли и отработали 155 828 вызовов. Среди них 90 048 поступило от женщин и 65 780 от мужчин, сообщает пресс-служба обладминистраци.

«Объективно женщины более внимательны к своему здоровью, а мужчины по большей части «тянут до последнего», и здесь наш регион не исключение. Так, в 2016 году больничные листы в Томской области оформил 73 761 мужчина и вдвое больше (147 416) женщин, — отметила заместитель начальника департамента здравоохранения Ольга Иванникова. — Это не статистика о том, кто чаще болеет, это цифры о том, что мужчины предпочитают отмахиваться от тревожных симптомов и переносить болезнь на ногах, не желая признаваться окружающим, что им нужна помощь. Так нельзя».

В преддверии Международного мужского дня (празднуется ежегодно 19 ноября) врач особо выделила факторы риска, на которые следует обращать внимание сильному полу.

«Общемировая тенденция: сердечно-сосудистые заболевания чаще всего диагностируются именно у мужчин, — подчеркнула Ольга Иванникова. — Доказано, что здоровое питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек, особенно от курения, и даже элементарный контроль давления значительно снижают эти риски».

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