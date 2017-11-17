Выписаны все заразившиеся трихинеллезом после поедания медвежатины в Томской области

17 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Медики выписали последнего из заразившихся трихинеллезом после употребления медвежатины в поселке Катайга Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-секретаря облдепартамента здравоохранения Ольгу Шишко.

«В настоящее время выписаны все пациенты, которые были заражены трихинеллезом», — сказала Ольга Шишко.

Как сообщалось, в октябре жители поселка Катайга Томской области начали жаловаться на самочувствие после употребления солено-копченого мяса и котлет из медвежатины. У пострадавших диагностировали трихинеллез.

В томском управлении Роспотребнадзора установили, что всего зараженное мясо употребляли 58 человек, заболевание зарегистрировано у 26 человек, госпитализация изначально потребовалась 20 пострадавшим. К началу ноября в больницах оставалось 15 человек.

По данному факту следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

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