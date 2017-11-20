«Томь» на выезде уступила «Химкам»

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2017 // Фото: Vk.com/fctomtomsk

В минувшую субботу, 18 ноября, в Химках прошел матч 24-го тура Первенства России по футболу в рамках которого местная команда принимала «Томь», сообщается на сайте томского клуба.

Хозяева поля открыли счет на 22-й минуте матча, когда после подачи со штрафного Алексей Шумских выиграл верховую борьбу, скинул на Александра Радченко, который, в свою очередь, головой отправил мяч в нижний угол «Томи». Через 15 минут Радченко повторил успех, увеличив отрыв «Химок». На 63-й минуте матч Андрей Мостовой также поражает ворота «Томи». Томичи сумели ответить на через 13 минут — после подачи с углового Алексей Герасимов отправил мяч в сетку «Химок». В итоге матч закончился со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Следующий матч томская команда проведет в Астрахани, где встретится с местным «Волгарем».

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