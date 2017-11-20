У томичей появилась возможность пожаловаться на плохую уборку снега

20 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Томское «Спецавтохозяйство» запустило диспетчерскую службу, которая будет принимать замечания томичей по плохой уборке снега на городских дорогах, сообщает пресс-служба мэрии.

Работа организована по поручению мэра Томска. Заявки от населения принимаются по телефонам: 26-66-39, 26-23-59, 26-55-21. По вопросам некачественной уборки снега на внутриквартальных и дворовых территориях томичам необходимо обращаться в районные администрации Томска, управляющие компании и ТСЖ.

Глава города Иван Кляйн отметил необходимость особого контроля жилых организаций по уборке дворовых территорий.

«Спрос с управляющих компаний должен быть высокий. Они предоставляют такие же услуги, как сфера торговли. Оплачивая их, горожане должны получать взамен высокое качество», - подчеркнул мэр.

Накануне в механизированной уборке томских улиц была задействована 141 единица техники «Спецавтохозяйства» и подрядчиков городской администрации, в ручной уборке – 133 человека. В выходные была организована работа по разметанию городских магистралей от снега и посыпка их песко-соляной смесью. В эти дни было израсходовано 1246 тонн инертного материала, всего с начала сезона – 6126 тонн. На городской полигон доставлено 3 324 тонн снега, с начала сезона - 7265 тонн.

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