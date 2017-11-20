Томские студенты впервые присоединились к физическому анализу данных Большого адронного коллайдера

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2017 // Фото: Википедия

Двое студентов Томского политеха впервые в истории Томска приступили к физическому анализу данных, получаемых с Большого адронного коллайдера. Об этом сообщил в ходе визита в ТПУ член научного совета ЦЕРНа, ведущий ученый в области физики высоких энергий, почетный профессор ТПУ Максим Титов.

Как сообщает пресс-служба вуза, свою научную работу политехники выполняют в качестве участников двух крупнейших экспериментов Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН) — экспериментов CMS и LHCb.

Сейчас молодые ученые Александр Южаков и Анастасия Харисова занимаются обработкой данных, которые позволяют уточнить характеристики бозона Хиггса, а также исследовать процессы в распадах B-мезонов и, возможно, найти среди триллиона таких столкновений те, которые «расскажут» о событиях, происходящих за пределами Стандартной модели, а значит — дадут новую информацию об устройстве нашей Вселенной.

Напомним, за два года Томский политехнический университет стал участником двух крупнейших коллабораций ЦЕРНа — CMS и LHCb, RD51, а также коллабораций NA64 и COMPASS на суперпротонном синхротроне (SPS). Кроме этого, политехники принимают участие в проектных работах IT-департамента коллаборации ATLAS и Департамента по ускорительным технологиям центра.

«Изначально Томский политех зашел в ЦЕРН с инженерными компетенциями, а сейчас его ученые начинают выходить на уровень фундаментальных исследований. Двое студентов вуза уже работают с данными Большого адронного коллайдера. Впервые в истории Томска студенты принимают участие в такой серьезной работе. Ребята занимаются поиском новых, уникальных событий под руководством ведущих ученых ЦЕРНа, пишут отчеты, составляют графики и так далее. И, несмотря на то, что ребята приступили к работе всего полгода назад, прогресс уже налицо», — рассказывает Максим Титов.

Аспирант ТПУ Александр Южаков получает в ЦЕРНе степень PhD, а Анастасия Харисова, студентка магистратуры Томского политеха, пишет на основе работы, выполняемой в центре, дипломную работу. В дальнейшем она также намерена продолжить обучение и получить степень PhD.

Курирует работу студентов ТПУ в эксперименте LHCb координатор российского участия в LHCb Виктор Егорычев, а в CMS, — Максим Титов.

«Поскольку наш вуз преимущественно практический, сейчас в Томском политехе нет компетенций в области физанализа, и мы надеемся, что в скором времени, благодаря такой совместной с ЦЕРНом работе по обучению наших студентов, они появятся», — добавляет Александр Вагнер, проректор по образовательной деятельности ТПУ.

В свою очередь, Максим Титов отмечает, что в такую систему, как ЦЕРН очень непросто вписаться, придя со стороны.

«Вступая в эту систему, университет берет на себя обязательства, в том числе и финансовые. Мало просто прийти в ЦЕРН со своими компетенциями, важно суметь правильно интегрироваться в эту систему, определить свои дальнейшие точки роста. ЦЕРН — это крупнейшее в мире научное объединение, и если в этой системе не будет строгого порядка, она просто не сможет нормально функционировать. Поэтому, важно понимать, как здесь все устроено. Прежде всего, должна быть выстроена строгая вертикаль. Молодые ученые со степенью PhD, подчиняющиеся своим научным руководителям, курируют здесь аспирантов, которые, в свою очередь, руководят работой магистрантов, а те — бакалавров. Когда университет выстраивает в ЦЕРНе такую вертикаль, приход сюда его студентов на стажировки и практики становится естественным и постоянным. И вступление студентов ТПУ в работу научных групп по физическому анализу — это как раз и есть первые ласточки, которые помогут в дальнейшем выстроить такую систему, которая поможет вузу наращивать компетенции своих студентов и молодых ученых», — говорит Максим Титов.

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