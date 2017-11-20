В Томске отметили День рождения Деда Мороза (ФОТО)

20 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Алина Колпакова

В минувшую субботу, 18 ноября, в Томске на пл.Новособорной прошел праздник «С днем рождения, Дедушка Мороз!», сообщает пресс-служба мэрии.

Гостей праздника ждал концерт с участием артистов томских коллективов, новогодний квест, конкурсы и призы. Веселые скоморохи сыграли с детьми и взрослыми в разнообразные игры на скорость и сообразительность. В завершении программы было запланировано световое шоу театра огня и света «Последний день Помпеи» и танцевальный флэш-моб в честь Дедушки Мороза.

8-9 ноября город Томск посетил Всероссийский Дед Мороз. Визит проходил в рамках благотворительной акции «Путешествие Деда Мороза». 1 ноября волшебник из Великого Устюга отправился в путешествие по городам России. Основная цель проекта — исполнение заветных желаний тех, кому особенно важна встреча с великим волшебником: детей с особенностями развития и здоровья, а также ребят, оставшихся без попечения родителей, и из многодетных семей. Как и в прошлом году, Дед Мороз провел в Томске два дня: посетил социальные учреждения и встретился с многодетные и малообеспеченные семьями, устроил праздник своим появлением во Дворце творчества детей и молодежи и парке «Околица».

Фото: Алина Колпакова

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