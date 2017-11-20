Томские гиревики привезли «золото» и «серебро» с Чемпионата мира по гиревому спорту

20 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Томская федерация гиревого спорта

Томские спортсмены стали взяли две медали на прошедшем в Сеуле Чемпионате мира по гиревому спорту.

Как сообщают в областной федерации гиревого спорта, в Корее томичи выступали за сборную команды России в основном и юниорском составах, также принял участие первенстве и ветеран томского спорта в соответствующей возрастной категории Николай Авдонин (первенство мира среди ветеранов 60-65 лет).

По итогам выступления чемпионом Мира стал Валентин Сутягин с результатом 118 подъёмов (толчок двух гирь по 32 кг) плюс рывок 132 (сумма подъёмов двух рук гири 32 кг). Это его первое и весьма успешное выступление за взрослую сборную страны, право которое он получил став чемпионом России этого года. Ещё одна медаль была добыта Романом Королёвым, выступавшим за юниорский состав в соответствующей возрастной категории (первенство Мира среди юниоров). Роман занял второе место, уступив сопернику из Казахстана.

На данном чемпионате томскую школу гиревого спорта представляли не только спортсмены. В составе российской делегации в Сеул отправился судья международной категории Андрей Денисенко, для которого это уже четвертый чемпионат Мира, где он работает судьёй на помосте. Алексей Ажермачёв в составе сборной был статусе главного тренера сборной России по юниорам.

По итогам Чемпионата сборная России заняла первое место.

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