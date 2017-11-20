Сегодня в Томске состоится техническое открытие новой «Torta» (ФОТО)

20 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Татьяна Румянцева/Предоставлено заведением

Сеть заведений «Torta», специализирующаяся на изготовлении кондитерских изделий, расширяется. Сегодня, 20 ноября, кондитерская откроет двери своего нового проекта в ТЦ «Форум» (Фрунзе, 90) в техническом режиме. Официальное открытие состоится 14 декабря.

Новое место станет главным заведением от бренда Torta. Оно откроется уже в формате ресторана, а не кондитерской.

«Наши гости всегда говорили, что хотят вкусно поесть у нас, хотят горячее. И заведение такого формата откроется по их просьбе. Это будет что-то среднее между кафе и рестораном. По уровню чуть выше, чем кафе, но нам не нравится слово «ресторан». Поэтому мы придумали для него название «вкусное место», где можно вкусно поесть, хорошо провести время или назначить деловую встречу», - рассказали представители кондитерской.

Две существующих кондитерских под брендом Torta останутся отдельными секторами. Первая Torta по адресу улица Гоголя, 55 была открыта в 2013 году, как кондитерская. Заведение по адресу проспект Фрунзе, 98, открыло свои двери в 2015 году. И спустя еще 2 года Torta открывает заведение иного формата.

«Кондитерские остаются непосредственно для заказа тортов, для сладкого, для выпечки, хлеба, для кофе на вынос. То есть, немножко для другого. Две разные специфики. Поэтому они находятся близко и мы никак не переживали о их месте расположения», — объяснили представители заведения.

Посетить заведение могут все желающие с 8.00 до 22.00.

Фото: Татьяна Румянцева

Тэги/темы: