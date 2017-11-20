В Томске заканчивают монтаж новогодней иллюминации, ее включат 16 декабря

20 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В Томске заканчивается монтаж праздничной новогодней иллюминации. Предполагается, что она заработает за две недели до Нового года — 16 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Праздничное световое оборудование установливается на пр. Ленина, ул. Красноармейской, ул. Яковлева, Пушкина, ул.Дальне-Ключевской, ул. Нахимова, ул. Елизаровых, Кузнечном взвозе, проспектах Комсомольский, Кирова, Фрунзе, Мира, пер. 1905 года и на Иркутском тракте.

«Также будут оформлены въезды в город по ул. Богашевский тракт и ул. Московский тракт, в том числе к новому году засияет Коммунальный мост. Это «ворота» города, которые должны выглядеть достойно и создавать особое настроение в предпраздничные дни и дни новогодних каникул», – подчеркнул глава города Иван Кляйн.

Новые элементы перетяг и консолей, установленных на световых опорах, появятся в этом году на проспекте Кирова и в районе транспортной развязки на улице Пушкина. Планируется, что создавать праздничное настроение томичам будут фигуры матрешек и снеговиков, играющих на трубе, контрабасе и гитаре.

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