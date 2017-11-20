Рабочий погиб при разборе нежилого здания в томском селе

20 ноября 2017 / Томский Обзор

Следственные органы выясняют обстоятельства гибели рабочего при разборе нежилого четырехэтажного здания в селе Томское Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

«При разборе четырехэтажного нежилого здания обрушилась плита на работника коммерческого предприятия. От полученных повреждений мужчина скончался на месте», — говорится в пресс-релизе.

На место происшествия выехали следователи.

В свою очередь глава Томского района Томской области Владимир Лукьянов уточнил агентству «Интерфакс-Сибирь», что трагедия произошла при разборе аварийного бывшего жилого дома.

«Здание разбирали, так как оно представляло опасность», — пояснил Владимир Лукьянов.

Тэги/темы: