Инвестор расселит два деревянных дома в Томске

Томский Обзор / Фото: 20 ноября 2017 // Фото: Владимир Дударев

Инвестор расселит два многоквартирных дома в Томске по Московскому тракту, 15 и 15/1, сообщает пресс-служба мэрии.

Проект планировки и межевания этой территории рассмотрели на городской комиссии по землепользованию и застройке под председательством начальника городского департамента архитектуры Анны Касперович.

Торги, на которых земельный участок передан инвестору, состоялись в январе 2017 года. На территории площадью 2,8 тыс. м2 расположены аварийный многоквартирник, подлежащий расселению (Московский тракт, 15), и самовольно возведенный жилой дом (Московский тракт, 15/1).

На сегодня инвестор, ООО «Оазис», подготовил проект дальнейшего развития этой территории и представил его на рассмотрение городской комиссии. Согласно документу, компания планирует обустроить на этом земельном участке, прилежащем к зданию универсама, автомобильную стоянку. Как объяснил представитель компании, имеющихся сегодня площадей торгового объекта недостаточно для организации парковки автотранспорта покупателей и работы обслуживающей техники.

«Совместно с владельцем торгового объекта достигнуто такое решение. Мы видим, что расселяются аварийные дома, но на их месте ничего не возводится. Вместо этого будет выполнено необходимое благоустройство и асфальтирование территории», - прокомментировала Анна Касперович.

Проект единогласно поддержали все члены комиссии. Следующим этапом станет его публичное обсуждение.

Напомним, механизм развития застроенных территорий предполагает, что, приобретая землю, инвестор обеспечивает жителей находящихся на участке домов новым жильем. Таким образом, РЗТ – не только механизм развития городского пространства, но и расселения аварийных домов.

В 2017 году с аукциона реализованы четыре городских территории, предназначенные под РЗТ: Московский тракт, 15, и 15/1; ул. Щорса, 15 и 17, ул. Косарева, 10 и 12; пр. Фрунзе, 19а и 19/1, пер.Спортивный, 8; ул.Белинского, 22, 24 и 26.

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