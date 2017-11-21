В Томске организуют первую медико-инженерную школу

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Томский политех и СибГМУ организуют первую медико-инженерную школу, которая пройдет в Томске 24-25 ноября, сообщает пресс-служба ТПУ.

Медико-инженерные школы — это совместные коммуникационные площадки, которые позволят расширить сотрудничество между ТПУ и СибГМУ по направлениям науки и образования. На таких площадках будут формироваться новые научные коллективы, в работе которых будет принимать участие молодежь, организовываться новые проекты по проведению совместных междисциплинарных исследований и созданию разработок.

«Ввиду нашего тесного сотрудничества мы решили создать площадку, на которой ученые ТПУ и СибГМУ смогут регулярно встречаться, делиться результатами своих исследований и разработок, обращаться за помощью коллег из другого университета. Например, химики ТПУ будут помогать медикам синтезировать новые вакцины, а ученые СибГМУ в свою очередь помогут внедрению в клиническую практику полезных инженерных разработок Томского политеха. Возможно, на таких площадках зародятся новые идеи научных проектов по созданию совместных инновационных продуктов и технологий. 24 и 25 ноября совместно с коллегами из СибГМУ мы проводим первую такую школу по информационным технологиям в медицине, а в дальнейшим планируем проведение таких школ и по другим направлениям: химии и биомедицинским технологиям и медицинскому материаловедению», — рассказывает заместитель проректора по научной работе и инновациям ТПУ Роман Оствальд.

Формат медико-инженерных школ будет следующим. В первый день на таких коммуникационных площадках будут встречаться научные коллективы обоих университетов, из которых в перспективе будут формироваться междисциплинарные команды, реализующие совместные разработки и исследования. Во второй день к работе медико-инженерных школ будут подключаться студенты, магистранты и аспиранты. Такая практика позволит вовлекать и внедрять в работу междисциплинарных команд молодежь.

Так, 24 ноября, в первый день мероприятия, на базе Томского политехнического университета с целью формирования междисциплинарных команд научные коллективы ТПУ и СибГМУ обсудят крупные научно-исследовательские проекты вузов в области разработки медицинских технологий.

Во второй день, 25 ноября, на площадке Технико-внедренческой зоны (пр. Развития, 3) пройдет медико-инженерная школа для студентов и молодых ученых, желающих научиться разрабатывать проекты от идеи до внедрения по четырем направлениям: VR и AR в медицине, робототехника, мобильная медицина, интеллектуальные гаджеты.

Воркшопы и мастер-классы проведут ученые и предприниматели, имеющие успешный опыт реализации проектов в области цифровой медицины, робототехники, виртуальной реальности и прочих актуальных направлений.

«В одиночку инновационные продукты не создаются, поэтому важно уже на стадии планирования проекта сформировать работоспособную команду, определить целевую аудиторию, провести конкурентный анализ, найти источники финансирования и т.п. Этому учат далеко не на каждой специальности, между тем, навыки проектного управления необходимы всем, кто мечтает создать успешный стартап. Медико-инженерная школа может стать отличной площадкой для получения новых компетенций», — отмечает начальник научного управления СибГМУ Евгений Куликов.

В пресс-службе также отмечают, что команды, разработавшие перспективные проекты, смогут начать работу на базе коворкинг-центра СибГМУ, где получат экспертную помощь в реализации своих проектов. Наиболее сильные команды впоследствии смогут стать резидентами сетевого медицинского IT-парка СибГМУ и Бизнес-инкубатора ТПУ.

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