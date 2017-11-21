Томичам расскажут о страхе на очередном «Лептории»

21 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В воскресенье, 26 ноября, в Томске в стенах библиотеки «Зеленая лампа» (ул. Красноармейская, 89а) состоится очередная встреча в рамках проекта «Лепторий», сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

На этот раз перед гостями выступит психолог, бизнес-тренер, директор Центра психологии и развития «Триумф», автор популярного тренинга публичных выступлений «Говори или умри», руководитель некоммерческого проекта «Оратор Триумф Клуб» Сергей Папулов. Он расскажет, о природе страха, чем является страх — балластом или ресурсом, что с ним делать и чего больше всего боится человечество.

Стоимость посещения лекции — 250 рублей. Все вырученные средства будут направлены в детский благотворительный фонд им. Алены Петровой.

Начало в 15.00. Организаторы просят учесть, что в библиотеке на входе принято разуваться и ходить в носочках по коврам.

«Лепторий» — новый образовательный формат, в котором интересные люди города читают нескучные лекции по цене кружки кофе, а сумма, внесенная на входе, отправляется прямиком на помощь тем, кому она нужна. Таким образом, все делают посильный вклад в общественность: лектор — дает свои знания вам, вы — передаете деньги фонду, мы создаем комфортные условия для лектора и его аудитории.

«Лепторий» является победителем областного конкурса на лучшие молодежные социальные проекты Томской области, организованного Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области в 2017 году.

Томский Обзор является информационным партнером «Лептория».

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