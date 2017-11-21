Швейцарский исследователь расскажет томичам о современном искусстве

21 ноября 2017 / Томский Обзор / Фото: Предоставлено организаторами

В конце ноября в Томск с лекциями и показами приедет швейцарский исследователь и куратор Музея электронных искусств (Базель) Борис Магрини, сообщают в Сибирском филиале Центра современного искусства.

Во время своего визита в Томск — с 30 ноября по 2 декабря — исследователь расскажет об экспериментах современных художников с компьютерными технологиями в контексте развития медиа-арта как одного из самых заметных направлений современного искусства.

«Какие вызовы бросает технологическое искусство экосистеме музеев? Как зрителю сориентироваться и понять подобную эстетику, которая стремится преодолеть границы привычного понимания визуальных искусств и их отношений с другими видами творчества? На примерах конкретных художественных и выставочных проектов будут рассмотрены различные кураторские стратегии работы c материалом медиа-искусства, а также представлены работы из коллекции Музея электронных искусств», — сообщают организаторы.

Первая лекция, которая пройдет 30 декабря в 18.30 в Сибирском филиале РОСИЗО-ГЦСИ (пер.Нахановича, 3а), будет называться «Кураторские стратегии в медиа-искусстве: вызовы и возможности для культурного производства». 1 декабря в 14.45 в главном корпусе ТГУ (пл.Ленина, 36, ауд.318) исследователь проведет лекцию «Противостояние машине: скрытые энергии компьютерного искусства». В заключительный день в центре современного искусства пройдет показ работ из коллекции Музея электронных искусств, который откроется в 18.30.

Вход бесплатный по предварительной регистрации.

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