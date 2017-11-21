Томичей приглашают на «Мамины пироги»

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

В воскресенье, 26 ноября, в Большом концертном зале Томска пройдет благотворительный семейный праздник «Мамины пироги», посвященный Дню матери, сообщают организаторы - фонд им.Алены Петровой.

«Мамины пироги» проходят в Томске с 2013 года. В этом году на столах будут стоять кулинарные изделия на любой вкус от известных в Томске кондитерских, а также выпечка, приготовленная руками мам. Впервые на празднике все желающие смогут попробовать и купить «Мамочкино варенье» - фруктовое, ягодное, необычное, сделанное в домашних условиях.

Детей и взрослых ждет большая развлекательная программа на все три часа праздника: разнообразные мастер-классы для детей и взрослых, семейная фотосессия, сказочный кукольный спектакль и ростовые куклы. Шоу Профессора Звездунова порадует ребят новыми экспериментами, а клоун Лепа Сосискин уже готовит праздничный сюрприз.

Кроме того, любой может стать непосредственным участником праздника. Для этого необходимо принести с собой домашние пироги, торты или пирожки и передать волонтерам. Сладкий дар будет отдан за пожертвование на празднике и поможет подопечным фонда. Однако принимаются только сладкие кулинарные изделия (ягодные, фруктовые).

«Мы всегда говорим, что помогать можно весело! А на празднике «Мамины пироги» еще и вкусно! Это мероприятие уже в первый год получило много положительных отзывов – и вот уже пятый год подряд мы постараемся не только всех вкусно накормить и подготовить хорошую развлекательную программу, но и подготовим несколько сюрпризов. И, конечно, мы надеемся, что за время праздника нам удастся собрать необходимую сумму для помощи детям» - отмечает руководитель Фонда им. Алены Петровой.

В этом году все собранные средства будут направлены на помощь тяжело больным детям, которые не могут самостоятельно питаться. Они нуждаются в специальных приборах (комплекты низкопрофильных гастростомических питательных трубок), которые сделают процесс питания комфортным. Для приобретения пяти комплектов необходимо собрать 300 тыс. рублей.

Праздник пройдет с 13:00 до 16:00. Вход свободный.

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