С выбывших участников программы «Земский доктор» в Томской области незаконно требовали вернуть «подъемные»

Томский Обзор / Фото: 21 ноября 2017 // Фото: Pixabay.com

Прокуратура Томской области выявила нарушение со стороны департамента здравоохранения региона при реализации программы «Земский доктор», в рамках которой молодые медики, уехавшие в малые города и села, получали 1 млн рублей «подъемных», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, с учетом налога на доходы физических лиц (НДФЛ) молодые специалисты получали 1 млн 149 тыс. рублей, но после удержания департаментом, выступающим налоговым агентом, НДФЛ они получали на руки только 1 млн рублей.

«При расторжении договоров с работниками, не отработавшими пятилетний срок и обязанными в связи (с этим — прим.ред.) вернуть часть выплаты пропорционально неотработанному времени, департамент вопреки закону требовал вернуть часть выплаты, рассчитанной исходя из всей предусмотренной в договоре суммы в размере 1 млн 149 тыс. рублей, а не 1 млн рублей, фактически полученного медицинским работником», — говорится в пресс-релизе.

При этом вопрос о возврате возникшей переплаты по НДФЛ не решался.

Прокуратура внесла представление руководителю департамента здравоохранения Томской области, по результатам рассмотрения которого медицинским работникам сообщили о том, что они могут обратиться туда с заявлением о возврате излишне удержанной суммы НДФЛ.

В пресс-службе прокуратуры Томской области агентству «Интерфакс-Сибирь» уточнили, что от незаконных действий областного департамента здравоохранения пострадали 11 человек.

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